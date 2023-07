Występował w "Ziarnie". Po spotkaniu z JP2 na dobre odsunął się od Kościoła

"Ziarno" to katolicki program, który jest nagrywany nieprzerwanie od 1990 roku. W tym samym roku na świat przyszedł Rafał Kołsut, który siedem lat później dołączył do obsady tego programu dla dzieci. Po wielu latach wziął udział w nagraniu "Podcastexu", gdzie opowiedział o kulisach show. Wspomniał tam również, jak katolicka inicjatywa i spotkanie z Janem Pawłem II odsunęły go od Kościoła.