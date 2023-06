Przeszłość kontrowersyjnej ekspertki TVP. Kiedyś była gwiazdą programu dla dzieci

- Pytanie, które otrzymałam, pamiętam do dzisiaj. Brzmiało ono: "Co bym zrobiła, gdybym była wszechmocna tak, jak Pan Bóg?". Odpowiedziałam, że chciałabym, aby wszystkim ludziom żyło się dobrze na ziemi - wspominała Magdalen. - Można by powiedzieć, że to była banalna odpowiedź 12-letniej dziewczynki, ale ja naprawdę od zawsze chciałam, aby każdy człowiek cieszył się swoim życiem i żeby mógł godnie przeżywać codzienność, a przez to doświadczyć radości już teraz, a potem w niebie - przekonywała.