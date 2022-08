Występ Markowskiej podzielił ekspertów i wywołał internetową awanturę. Wszystko z powodu towarzyszących jej tancerzy

- To, że w występie brały udział osoby, zajmujące się tradycją rdzennych Amerykanów na pewno dużo zmienia - mówi aktywistka. - Ale nie usprawiedliwia Markowskiej do końca. Mało kto wiedział, kim byli tancerze na scenie. Artystka powinna więcej o tym mówić, szerzej o tym informować. Jasno napisać w swoich mediach społecznościowych, kto to jest i po co to wszystko się dzieje. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że występ na scenie w Sopocie to jedno, ale jest jeszcze sprawa promocji jej singla. Tu widać wyraźnie bezmyślne wykorzystywanie obcej tradycji: stroju i innych elementów.