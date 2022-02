Wystartował nowy kanał informacyjny. Wpadka goniła wpadkę

Na stronie News24 czytamy, że "to kanał stworzony z myślą o osobach ceniących szybki dostęp do rzetelnych i bieżących informacji. Kanał dzieli się z odbiorcami najważniejszymi informacjami lokalnymi oraz z kraju". Szumnie zapowiadany projekt wystartował z eksperymentalną emisją 24 lutego na Facebooku i widać, że ekipa News24 ma jeszcze sporo do zrobienia.