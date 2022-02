Startuje nowy kanał. W News24 pojawią się dziennikarze TVP, TVN i Polsatu

Szef News24 Andrzej Andrysiak w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl przedstawił założenia kanału. Ma być skupiony na aktualnych wydarzeniach, ale nie warszawskocentryczny. - Szukamy takich narzędzi do opowiadania świata, by nie zdominowała nas perspektywa polityczna. Będziemy ściśle współpracować z lokalnymi dziennikarzami […] na zasadach partnerskich, bo to oni zawsze są pierwsi na miejscu – powiedział.