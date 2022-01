Wystarczyło kilka minut. Tak "Wydarzenia" Polsatu potraktowały WOŚP

– Niemal co roku sumy zbierane do puszek rosły niezależnie od zawirowań gospodarczych. To czy szalejąca inflacja będzie miała wpływ na hojność Polaków okaże się po podsumowaniu. Być może o corocznym sukcesie akcji stanowi połączenie szczytnego celu i dobrej zabawy – usłyszeliśmy.