TVP szybko usunęło nagranie. "Polacy są w bardzo trudnej sytuacji"

Nie, zupełnie nie. Raczej współczuję ludziom, którzy nie są w stanie wyjść ze skorupy starego, konserwatywnego myślenia i zauważyć, że świat się zmienił. Współczuję im tego, że nie są otwarci. To sprawia, że nie mogą doznawać wielu przyjemności, które daje życie w tolerancyjnym, barwnym, pełnym różnych odmienności społeczeństwie. Bardzo typowe jest też to, co zrobiła sama TVP, usuwając nagranie ze swojej strony internetowej. To próba udawania, że czegoś, co nie podoba się niektórym osobom, nie ma, nie istnieje. Ale to próba mocno nieudana.