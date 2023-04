Wystąpił w "Pytaniu na śniadanie". Zapytano go o żonę, która jest twarzą TVN

Muzyk wspominał też, jak wyglądały jego święta, gdy był dzieckiem: - Była babcia, był dziadek. Zawsze z sentymentem się wraca do tych chwil, zawsze się wspomina tych, których już z nami nie ma w okresie świąt. Czy to wielkanocnych, czy Bożego Narodzenia. Podobnie jest ze mną. To były święta beztroskie, bo człowiek nie miał tyle obowiązków. Teraz jest inaczej, bo sam mam dzieci, więc muszę o nie zadbać. Staram się, żeby one tam były w święta i chłonęły tamtą tradycję. Nam jest ciężko, bo głównie mieszkamy tutaj, więc trzeba się spakować i tam jechać, a potem wrócić, ale pilnuję, żeby to była nasza tradycja.