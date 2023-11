Wystąpił w "Nauce jazdy". Zdradził, co było reżyserowane

- W jednym z odcinków reżyser chciał, abym zaśpiewał swoją autorską piosenkę. Zrobiłem to. Po krótkim występie wykonałem także z instruktorem jeden z utworów Krzysztofa Krawczyka pt. "Parostatek". Reżyser poprosił mnie jednak jeszcze, abym na sam koniec przeżegnał się i podniósł ręce do góry, mówiąc: "To dla pana, panie Krzysztofie". Nie zgodziłem się na to, gdyż było to dla mnie już too much (ang. za dużo) - wyznał w tekście dla Plejady.