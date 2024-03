Wystąpił w głośnym show. Wiadomo, ile zarabiają na nim w USA

Wokół tak skonstruowanego formatu pojawiały się sprzeczne opinie, które można sprowadzić do dwóch wątków. Przede wszystkim pojawiały się zarzuty o powierzchowne traktowanie człowieka i ocenianie go tylko na podstawie wyglądu, od których to tendencji jako społeczeństwa całego świata próbujemy przecież w ostatnich latach się odciąć. Z drugiej strony wiele osób wskazywało jednak na pozytywny aspekt programu, który, pokazując różne, całkowicie nieidealne ciała, normalizował odstępstwa od kreowanych przez popkulturę standardów urody, a więc po prostu to, jak ludzie wyglądają w rzeczywistości, na co dzień.