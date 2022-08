Wyrzucili go z TVP. Dziś tworzy nowe show dla konkurencji

Paweł Orleański z telewizją TV4 współpracuje już ponad 20 lat. Prowadził w niej teleturnieje, a następnie program popularnonaukowy "Galileo". W latach 2017-2019 związany był z Telewizją Polską, gdzie prowadził show "The Wall. Wygraj marzenia". Jednak po trzech sezonach podziękowano mu za współpracę, a w roli gospodarza programu zastąpił go Maciej Kurzajewski. Prezes TVP Jacek Kurski tłumaczył zwolnienie prezentera argumentem, że "ciągle widział go u konkurencji", więc postanowił powierzyć rolę gospodarza show innej osobie.