Strzał w dziesiątkę. "Ostatnie posiedzenie ostatniego polskiego rządu"

W słuchowisku na pożegnalnym posiedzeniu rządu Mateusza Morawieckiego pojawiły się tylko kobiety. "A gdzie jest taki Mariusz?" - pyta się premier. "Mówi, że ma coś do roboty przy granicy" – odpowiada jedna z pań minister. "Jak naprawdę strzelają, to go nie ma. Dezerter" – zauważa ze smutkiem premier.