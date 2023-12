Wyprzedził wszystkich. Tegoroczny lider oglądalności

W okresie od 1 stycznia do 19 grudnia na pierwszym miejscu uplasowało się TVP1 ze średnim dobowym udziałem całego rynku w wysokości 7,73 proc. Względem analogicznego okresu w 2022 roku, udział skurczył się jednak o 11,25 proc. Drugie miejsce należy do TVP1, której udział w podanym okresie wyniósł 7,33 proc. Jest to wzrost o 4,86 proc. w porównaniu do zbliżonego okresu rok temu.