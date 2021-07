Średnia pensja w TVP? Będziecie mocno zdziwieni

Wraz z wzrostem zatrudnienia wzrosły też wydatki na wynagrodzenia. Na te w porównaniu do 2019 roku TVP wydała więcej o prawie 32 mln zł (z 513,27 do 545,19 mln zł). Średnio na umowę o pracę zarabia się w TVP prawie 10 tys. zł brutto, a konkretnie 9 832 zł. Warto jednak podkreślić, że to kwota bez dodatków, nagród czy odpraw.