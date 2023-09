Domaga się przeprosin od TVP. "Telewizja rządowa lekceważy prawomocny wyrok"

- Wszczęliśmy procedurą egzekucyjną. Samo w sobie chyba jest to bez precedensu. Wniosek zmierza do zmuszenia TVP do wykonania wyroku. Bo dziś sytuacja wygląda tak, że telewizja rządowa lekceważy prawomocny i wykonalny wyrok sądu. To właśnie pokazuje, że TVP ma poczucie całkowitej bezkarności. Do tego całkowite naruszenie wolności słowa i prawa do informacji. Przypomnę — to normy konstytucyjne - powiedziała Olejnik.