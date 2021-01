Wygrał w australijskich "Milionerach". Dlaczego prowadzący podejrzewał oszustwo?

Program "Milionerzy" cieszy się sporą popularnością w Polsce (gdzie akurat nadawane są powtórki), ale także m.in w Wielkiej Brytanii czy Australii. Show dostarcza małych i większych skandali bez względu na szerokość geograficzną. Znana jest głośna afera z Wielkiej Brytanii wokół jednego z uczestników, który miał oszukiwać produkcję, korzystając z pomocy kaszlącego na widowni kolegi. Powstał o tym nawet serial, a przy okazji produkowania go wyszło na jaw, że istniała zorganizowana grupa przestępców, która próbowała dorobić się na uczestnikach "Who Wants To Be a Millionaire".