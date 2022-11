Wygrał milion. Później przyszedł stres

Teraz Jacek Iwaszko pojawił się w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie zdradził, na co przeznaczył wygraną i jak od tamtej pory zmieniło się jego życie. Okazało się, że wygranej towarzyszył spory stres: - Jest fajnie, bo to jest spokój i miły zastrzyk. Chociaż powiem szczerze, zaraz po wygranej przez paręnaście nocy nie spałem, bo zastanawiałem się co zrobić, żeby tych pieniędzy nie stracić. Poza gratulacjami zaraz po wyemitowaniu odcinka z moim udziałem od jednej znajomej dostałem w bardzo dosadnych słowach informację, żebym nie przepuścił tych pieniędzy. Tak wziąłem sobie to do serca, że rzeczywiście spać nie mogłem przez parę nocy. Teraz już się uspokoiłem, pieniądze są obrócone, także jest spokojnie.