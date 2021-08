Wygląda jak Rihanna. A to nasza gwiazda "The Voice Kids"

Polska wersja dziecięcego talent-show "The Voice Kids" podbiła serca widzów od pierwszej edycji. Wysoka oglądalność, a co za tym idzie duże wpływy z reklam sprawiły, że TVP 2 realizowała kolejne edycje programu, ustawiając go w telewizyjnej ramówce w bardzo prestiżowej porze. "The Voice Kids 4" można było oglądać w soboty po godz. 20:05 w okresie od 27 lutego do 17 kwietnia 2021 roku.