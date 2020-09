Wyciągnęła go z widowni. Zaskakujące zachowanie gwiazdy

W najnowszym odcinku "Tańca z gwiazdami" uczestnicy zabrali nas na wielkie wesele. Jako drudzy na parkiecie zaprezentowali się Edyta Zając i Michał Bartkiewicz, którzy zatańczyli jive’a. Andrzej Grabowski dał im 10 punktów, Iwona Pavlovic 8 i Michał Malitowski tyle samo co "Czarna Mamba". Na widowni "Tańca z Gwiazdami" był obecny brat Edyty Zając, Marcin. Niespodziewanie aktorka zaprosiła go na parkiet, by pokazał swoje taneczne umiejętności.