Wybory prezydenckie we Francji. TVN i TVP uderzyły w różnych kandydatów

W niedzielę 10 kwietnia Francuzi ruszą do urn, by wybrać nową głowę państwa. W przededniu wyborów informowały o tym zarówno "Wiadomości" TVP jak i "Fakty" TVN. Jak się można spodziewać – w skrajnie różny sposób. Obie redakcje były zgodne, że wybory najprawdopodobniej nie zakończą się w pierwszej turze, a w drugiej wygrana Emmanuela Macrona wcale nie jest przesądzona. Co do pozostałych informacji – TVN i TVP wybrały te, które pasowały im do narracji.