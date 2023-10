Wybory 2023. Lipińska na wyborach. "Idiotycznie zorganizowane głosowanie"

"Głupota organizacyjna nie mieści mi się w głowie. Jak już uda się znaleźć salę, w której się głosuje to trzeba odebrać kartę. Wchodzisz i widzisz drugi stół, a do niego kolejki. No to stajesz i stoisz. A tam okazuje się, że na stoliku stoi malutka karteczka, z malutką nazwą ulicy" - narzekała dalej.