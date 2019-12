"Wspaniałe stulecie". Adnan Koç może trafić do więzienia na 184 lata!

Adnan Koç, gwiazdor tureckiego serialu "Wspaniałe stulecie", ma poważne problemy z prawem. Aktorowi grozi nawet do 184 lat więzienia.

Adnan Koç znany jest głównie z roli Behrama Paszy w serialu " Wspaniałe stulecie ". Turecki aktor zawsze miał duszę artysty. Ukończył studia licencjackie z muzyki, a także uczęszczał do prywatnej szkoły aktorskiej. Szczególnie dobrze wspomina początek pracy na planie "Wspaniałe stulecie".

Rok przed narodzinami dziecka poślubił swoją partnerkę, dermatolożkę Dilek. Niestety, jego szczęście nie trwało zbyt długo. W 2015 r. nagłośniono romans Adnana Koca z piosenkarką Izel. Pomimo, że obydwoje artyści nie potwierdzali tej informacji, sytuacja doprowadziła do rozpadu małżeństwa aktora. Mężczyzna mocno to przeżył, a pocieszania szukał w alkoholu i narkotykach. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść.

15 sierpnia 2018 r. Adnan Koç dokonał zakupu amfetaminy przed jedną z kawiarni, w której następnie imprezował z braćmi, kuzynami i przyjaciółmi. W pewnym momencie do lokalu wkroczyli ubrani po cywilnemu policjanci z wydziału antynarkotykowego. U tureckiego gwiazdora oraz jego brata Ahmeta znaleziono świeżo zakupione środki odurzające.

- Powiedzieli, że zabierają Adnana na komisariat i odwiozą go za godzinę. Dziwne było to, że mnie nie chcieli zabrać, choć też miałem narkotyki - zeznawał brat aktora.

Bracia Koç uznali, że nie mają do czynienia z policja, a gangiem narkotykowym. W obawie o swoje życie przystąpili do ataku. Podczas walki Ahmet złamał kość twarzy jednemu z funkcjonariuszy, a nawet próbował strzelać z odebranej mu broni. Po tym, gdy udało im się obezwładnić mężczyzn, zadzwonili na policję. Po przybyciu mundurowych okazało się, że ich przeciwnikami rzeczywiście byli prawdziwi policjanci. następnie doszło do aresztu.