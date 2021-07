Wróżbita Maciej o coming oucie: "Chciałbym powiedzieć młodym ludziom, że nie muszą się bać"

Jeszcze jeden argument jest taki, że nasze środowisko, najbliżsi i przyjaciele - wszyscy od dawna wiedzą, że jesteśmy w związku. Udawanie wobec pozostałych ludzi, że jest inaczej było zupełnie bez sensu. No i wreszcie Eliza Michalik i jej audycja. Chciała rozmawiać o miłości. Zastanawiałem się, co mam zrobić. Nie chciałem kłamać, że jestem sam albo że jestem z kobietą. To był więc ostatni, najbardziej bezpośredni impuls do tego, żeby powiedzieć publicznie prawdę. No dobrze, muszę dodać, że jest jeszcze jeden argument.