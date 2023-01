Wróciła "Farma" z nowym sezonem. Widzieliśmy pierwsze odcinki. Uczestnicy nie byli przygotowani na takie wyzwania

Pierwszy sezon "Farmy" okazał się dla Polsatu strzałem w dziesiątkę. Zmagania mieszczuchów na tytułowej farmie były dla widzów na tyle interesujące, że na początku zeszłego roku każdy odcinek programu zbierał przed telewizorami ponad milion widzów. Pierwszą edycję reality-show wygrał sympatyczny Kuba "Wojna" Wojnowski, który na początku trochę ginął w zestawie mocnych osobowości, jednak jego dobre serce i opiekuńczość w stosunku do zwierząt przekonała widzów, że to właśnie on powinien zdobyć tytuł SuperFarmera i wygrać 100 tysięcy złotych.