Wracają "Kuchenne rewolucje". Magda Gessler powraca na plan programu

- Gastronomia, jak chyba żadna inna branża, niezwykle dotkliwie odczuła skutki zamrożenia gospodarki. Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń od restauratorów usiłujących odnaleźć się w nowych, trudnych warunkach. Dzięki opracowanym procedurom produkcyjnym i sanitarnym, mogliśmy bezpiecznie rozpocząć zdjęcia, by dzięki talentowi Magdy Gessler pomóc zgłaszającym się do programu restauracjom. Co im poradzi Magda? To będą zupełnie inne, nowe rewolucje! - zapowiada Michał Brożonowicz, szef Constantin Entertainment Polska.