Wraca TVP World. Jednym z prowadzących tam był Michał Rachoń

Od tamtego czasu TVP World pozostawało wyłączone, co odróżnia go od TVP3 oraz TVP Info, które zostały wznowione odpowiednio 26 grudnia i 29 grudnia. Jednak jak ustalił nieoficjalnie portal Wirtualnemedia.pl, Telewizja Polska zamierza przywrócić kanał na antenę. Może to nawet stać się w tym tygodniu. Nowym dyrektorem kanału został Jerzy Kamiński, który w przeszłości był wydawcą "Interwencji" w Polsacie, a potem pracował w Superstacji.