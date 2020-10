Wpadka w TVP. Pokazali zamieszki w USA, mówiąc o strajku kobiet

W Polsce protesty, choć gromadzą tłumy ludzi, przebiegają spokojnie, a do starć dochodzi jedynie wtedy, gdy z protestującymi postanawiają walczyć narodowcy. W USA dochodziło do zamieszek z policją i do rozbojów. Na nagraniu pokazanym przez TVP Info widać m.in. włamanie do sklepu.