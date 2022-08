Wpadka w "Pytaniu na śniadanie". To mogło się źle skończyć dla Tomaszewskiej

Nie do końca była to odpowiedź, na którą liczyła prowadząca program. Okazało się bowiem, że nerkowce to orzechy, których nie może jeść. Szybko przestała przeżuwać ciasto. - A to super, bo to właśnie te orzechy, na które jestem uczulona. Dzięki - powiedziała Tomaszewska. Zmartwił się o nią jej kolega współprowadzący, po czym szybko udał się, by przynieść jej szklankę wody. Okazuje się, że jednak cała sytuacja dobrze się skończyła. - Będzie dobrze, pacjent będzie żył - skwitowała humorystycznie całą sytuację Tomaszewska.