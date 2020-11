Wpadka w "Familiadzie". TVP wydała oświadczenie

W "Familiadzie" emocje jak na grzybach? Nic z tego! Uczestnicy za każdym razem zaskakują prowadzącego swoimi błyskotliwymi odpowiedziami, na które często nikt z nas by nigdy nie wpadł. Bo czy ktokolwiek domyśliłby się, że to czosnek na przestrzeni wieków służył ludziom do rozpraszania mroków nocy, a krajem, do którego jedna z zawodniczek najchętniej wybrałby się na zimowy urlop, jest Wiedeń? Z "Familiady" można się również dowiedzieć, że najmniej przydatnym przedmiotem w szkole jest kanapka, a tym, co robi się z mleka, są płatki śniadaniowe.