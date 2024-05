Wpadka Polsatu. Tego widzowie nie powinni byli usłyszeć

Jaką oglądalność mają kanały Polsatu?

W tygodniu od 29 kwietnia do 5 maja Polsat miał oglądalność na poziomie 299 748 widzów (AMR). W poprzednim tygodniu ta liczba była znacznie większa i wynosiła 367 563. Polsat News w okresie do 5 maja śledziło 72 609 osób. Tydzień wcześniej było to 78 898. Polsat 2 to odpowiednio - 49 263 i 37 651, a Super Polsat - 42 048 i 38 836.