Wpadka na wizji w Polsat News. Takiego zdjęcia nikt się nie spodziewał

To głośna sprawa, o której pisał także serwis tech.wp.pl. "Według ustaleń ukraińskiego wywiadu, Moskwa zamówiła przynajmniej 2,4 tys. dronów kamikaze Shahed-136. Maszyny te, nazywane w Rosji Geran-2, zaczęły pojawiać się nad Ukrainą na początku września. Zaliczane są do amunicji krążącej i mogą formować się w tzw. roje, co zmniejsza możliwość ich neutralizacji" - czytamy.