Woźniak-Starak założyła obcisły strój. Jest bardzo szczupła

Agnieszka Woźniak-Starak świetnie radzi sobie w pracy w telewizji. Ale jest też dobrą modelką. 43-latka udowodniła to, pozując do zdjęć dla "Women's Health". Pojawiła się na okładce magazynu, ale to nie wszystko - praca nad fotkami zajęła, sądząc po nagraniu, sporo czasu. Gwiazda "Dzień Dobry TVN" kilka razy zmieniała sportowe stylizacje, a nad jej wyglądem czuwali specjaliści. Poza tym Starak pokazała, jak trenuje - musiała się napocić, podnosząc hantle, pozowała przy drążku gimnastycznym i na sprzętach do pilatesu.