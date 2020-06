Wokalista "Twoja twarz brzmi znajomo" wyoutował się. Odpowiada politykom PiS

Michał Rudaś jest dobrze znany widzom telewizyjnych show. Był solistą w "Tańcu z gwiazdami" i śpiewał u boku Adama Sztaby . Potem na jakiś czas związał się z TVP i programem "Jaka to melodia?", gdzie występował również w zespole wokalnym.

Rudaś ma na koncie też udział w "The Voice of Poland" (2014 r.) i w "Twoja twarz brzmi znajomo" (2016 r.).

"Jestem człowiekiem, a nie żadną ideologią i niczyje słowa, a nawet sądowe werdykty tego nie zmienią. W skrócie LGBT przypisana mi jest litera G i nie wykorzystuję tego faktu do współtworzenia lub podążania za jakąkolwiek ideologią polityczną czy społeczną" - czytamy.

"Ja po prostu pragnę kochać i mieć wolność bez przeszkód tą miłością się dzielić i przyjmować ją, korzystając z tych samych praw, co inne kochające się pary" - pisze.

W dalszej części wpisu Rudaś apeluje do polityków, by przestali określać osoby homoseksualne, LGBT+, ich rodziny i bliskich "złowrogą ideologią" i "podludźmi". Przyznaje, że dyskusja, która teraz ma miejsce, to zwyczajna zagrywka polityczna.