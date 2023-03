Wojewódzki rzucił niewybrednym żartem. "Jesteś człowiekiem przegranym"

Tym razem do studia zaprosił Piotra Gąsowskiego i Roksanę Węgiel. Jako że z obojgiem gości zna się już dość dobrze, z Gąsowskim, jak wyznał, nawet się przyjaźni, pozwolił sobie na niewybredne żarty i koleżeńskie kuksańce. Szybko okazało się w odcinku, że musi stopować Gąsa, bo showman był gotów go zupełnie zagadać. Przyznał jednak, że powrót do programu po 12 latach wywołuje w nim sporo wspomnień.