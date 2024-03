Wojewódzki nie wytrzymał. Wykrzyczał do Schreiber wulgarne słowa

Rozstanie i granie na współczuciu

Temat rozstania często powracał w programie. - Chciałam dążyć do tego, żeby być kobietą niezależną. [...] Ja mam swój zespół norm i wartości, nie chce się przypisywać ani do PiS-u, Platformy czy Lewicy... Co najbardziej mnie zawiodło w ciągu ostatnich dni, to że polityczki lewicy są dla kobiet, to one jeszcze mnie dobijały, pisały komentarze, że jestem jakaś tam tragiczna... A ja tego dnia myślałam, że umieram, usiadłam na kanapie i myślałam, że życie mi się wali, nie ma sensu - usłyszała publiczność i widzowie.