Wojewódzki miażdży Sierockiego. "Był częścią tego syndykatu nienawiści"

Wojewódzki podkreślił, że trzeba być odpowiedzialnym za to, co się robi i w jakim towarzystwie, reagować na zło, które się wokół nas dzieje - nawiązując tym samym do nienawistnych, propagandowych treści, jakie produkowano w TVP przez ostatnie lata. "Gdy w budynku, w którym mieszkasz, codziennie ktoś napada, rabuje i gwałci twoich sąsiadów zwalniasz się z odpowiedzialności, że to inne piętro? Nie twoje?" - pisze.