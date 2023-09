Wojewódzki jechał po Derpieński w każdym zdaniu. Ona uśmiechała się i nie potrafiła z tego wybrnąć

Derpieński po chwili wyparowała, że "jest ikoną Polaków" i zachęciła publiczność gestem do oklasków. Niestety, odpowiedziały jej tylko pojedyncze, smutne klaśnięcia, a gospodarz programu z trudem powstrzymywał śmiech. Wojewódzki poczuł krew i nawiązał do tego, że co prawda Caroline jest najpopularniejszą Polką na Instagramie, ale większość jej obserwatorów to Hindusi. Nawiązał tym samym do tego, że większość jej fanów zostało kupionych.