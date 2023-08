Natalia Janoszek niczym królowa macha zebranym. Tylko spójrzcie, jak ją podpisano

Natalia Janoszek jeszcze do niedawna cieszyła się popularnością i zainteresowaniem polskich mediów. Wszystko to zmieniło się, gdy w maju br. Krzysztof Stanowski posądził ją o "zmyślenie kariery". Później dziennikarz pojechał do Indii i udowodnił, że nikt ani nie słyszał o Polce, ani nie rozpoznał jej jako gwiazdy Bollywood.