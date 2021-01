Mann zadrwił z prezydenta. W Trójce nie uszłoby mu to na sucho

Wojciech Mann wielokrotnie dawał wyraz swoim politycznym sympatiom na antenie, a jeszcze częściej swoim antypatiom. Była legenda Programu Trzeciego Polskiego Radia często krytykowała rządzących m.in. na łamach mediów, głównie za to, co w ostatnich latach zrobili z rozgłośnią przy Myśliwieckiej, po której dziś został tylko adres i szyld. W czasie ostatniej kampanii prezydenckiej popularny dziennikarz wsparł Rafała Trzaskowskiego. O prezydencie Andrzeju Dudzie wypowiadał się z dezaprobatą, najczęściej żartując z jego marginalnej roli, która ogranicza się do podpisywania rządowych ustaw. Z głowy państwa Wojciech Mann, w towarzystwie redakcyjnych kolegów m.in. syna, zażartował też na antenie swojej ostatniej piątkowej audycji w RNŚ "Poranna Manna".