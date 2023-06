Wojciech Mann komentuje swój stan zdrowia. "Od takiej kontuzji do zgonu jest jeszcze pewien dystans"

Nie bez wspomnianego dystansu skomentował też swoją obecną kondycję. "Niemniej uprzedzam wszystkie chcące ze mną zadzierzgnąć rozrywkowe stosunki osoby, że obecnie przeze mnie wykonywane mambo, to już nie to, co niegdyś" - dodał. Życzymy szybkiego powrotu do formy!