Wojciech Cejrowski wrócił z banicji do TVP. Przychody jego firmy skoczyły do trzech mln zł.

Z opublikowanego właśnie sprawozdania finansowego za 2021 r. wynika, że Wojciech Cejrowski zarobił najwięcej na swojej telewizyjnej reaktywacji w TVP i powrocie na antenę programu "Boso przed świat". To głównie dzięki niemu przychody firmy podróżnika wzrosły o 78 proc. do trzech mln zł, a zysk netto skoczył czterokrotnie do prawie 650 tys. zł. I to wszystko w sześciodniowym trybie pracy.