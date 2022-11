Wojciech Bojanowski zalał się łzami na wizji. Padły mocne słowa po stracie dziecka

Aby zrealizować ten materiał, reporter pływał po Morzu Śródziemnym na statku, który wyławiał nielegalnych migrantów próbujących się przedostać do Europy. Poleciał tam z operatorem na trzy tygodnie i mieli wrócić na Boże Narodzenie. Przez sytuację polityczną we Włoszech Polacy utknęli na pokładzie i nie mogli dobić do brzegu. W tym czasie Bojanowski dostał telefon od ciężarnej żony.