Wojciech Bojanowski udawał studenta w szkole Rydzyka. "Były narkotyki, seks i alkohol"

Słowa Bojanowskiego o Tadeuszu Rydzyku mogą budzić zaskoczenie: - Z takich rzeczy, z których będę do końca życia dumny, to kiedyś robiłem Tadeuszowi Rydzykowi popcorn. To było tak, że robiliśmy ten popcorn właściwie dla siebie, a ojciec Tadeusz się zjawił, jak to zwykle, wieczorową porą, posuwistym krokiem. Zapytał: "Ej, chłopcy, czy czegoś wam nie potrzeba?" (...) Byłem pod jego bardzo dużym wrażeniem i jego umiejętności zjednywania sobie ludzi. Jest bardzo ciepłym człowiekiem.