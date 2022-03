Wojciech Bojanowski: celowano we mnie z broni

Przez ponad trzy tygodnie Wojciech Bojanowski przebywał w Ukrainie, gdzie z okolic Kijowa pokazywał zniszczenia dokonywane przez Rosjan i ich dramatyczne skutki dla ludności cywilnej. 11 marca korespondent TVN24 poinformował w mediach społecznościowych o powrocie do Polski, "do domów, na które nie spadają bomby i rakiety, gdzie nie słychać wybuchów i strzałów, gdzie nasze rodziny, za którymi bardzo tęsknimy, nie siedzą co noc w strachu w zimnych piwnicach..." - napisał na Instagramie.