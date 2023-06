Włodzimierz Szaranowicz walczy z chorobą. Tak wygląda obecnie

- Wszystko, co robię, robię trochę już walcząc ze sobą. Stałem się nieporadny, co wynika chyba z braku dobrego przekazu nerwowego do nóg. [...] Nagle zacząłem wolniej kojarzyć, nie znosiłem stresu, uciekałem przed nim. Nie znam na tyle jej źródeł. To może być genetyczne. Przypominają mi się teraz pewne zachowania mamy, która nie była tego świadoma, a najprawdopodobniej na nią cierpiała - opowiadał komentator w rozmowie z Jerzym Chromikiem.