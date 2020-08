Właścicielka hotelu skrytykowanego przez Martyniuka zapowiada, że sprawa skończy się w sądzie

- Od rana wydzwaniają do mnie znajomi, pytają, o co chodzi. Nie uważam, że można to puścić płazem - mówi WP Izabela Skłodowska, nie kryjąc zaskoczenia słowami syna gwiazdy disco polo. Sprawa jest przykra tym bardziej, że Martyniukowie to jej sąsiedzi, a Daniel, jak twierdzi, nie był nawet gościem oczernianego hotelu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Daniel Martyniuk zaatakował w swoim wideo biznes sąsiadów (fot. Instagram, fot. ONS)