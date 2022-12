Władimir Sołowjow wściekł się na wizji. Nie mógł znieść widoku ukraińskiej flagi

Władimir Sołowjow to naczelny propagandysta Putina, który na powiązaniach z Kremlem dorobił się fortuny. Odkąd Rosja zaatakowała Ukrainę, wygłasza w propagandowej rosyjskiej telewizji kuriozalne i skandaliczne teorie. On i zaproszeni przez niego "eksperci" nawołują do ludobójstwa w Ukrainie oraz snują fantazje na temat wojny atomowej czy konfliktu z NATO.