"Wiza na miłość". Uczestniczka show uciekła z synem. Oskarża męża o przemoc

W Polsce program funkcjonuje od niedawno jako "Wiza na miłość", w Stanach znany jest jako "90 Days Fiance". Show polega na tym, że do USA przyjeżdżają z drugiego końca świata potencjalne "drugie połówki", by zamieszkać ze swoim nowym amerykańskim partnerem - lub partnerką, ale uczestnikami z USA są najczęściej panowie. Dzięki show mają narzeczone np. z Brazylii czy Malezji. Dostają 90 dni, by się dobrze poznać i zorganizować ślub. Po tym czasie wiza narzeczeńska się kończy i trzeba zdecydować się, co dalej. Małżeństwo czy powrót do rodzinnego państwa.