"Witamy w Chippendales". Za imperium półnagiej rozrywki kryje się mroczna historia. Rozmawiamy z gwiazdami serialu

KN: Bardzo ciekawie. Nigdy nie nauczyłem się tak dużo, jak podczas grania Steve'a. Zależało mi, by wyraźnie zaznaczyć momenty, które odmieniły jego los. Był kilkakrotnie na rozdrożu, gdy mógł wybrać między dobrem i złem. I zawsze wybierał to drugie. Ale nigdy nie chciałem, by te decyzje wydawały się łatwe, nie chciałem robić z niego socjopaty. Miał być człowiekiem z wieloma wadami. I chciałem, by w każdym momencie widzowie czuli, że był o krok od podjęcia dobrej decyzji, ale tego nie zrobił. To miało być aż frustrujące dla widzów.