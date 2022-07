O Pameli Andreson marzył każdy facet. Nie ma szczęścia w miłości

Pamela Anderson urodziła się 1 lipca 1967 r. w kanadyjskim Ladysmith, w szczęśliwej i kochającej rodzinie. Mimo to dzieciństwa nie wspominała dobrze; było pełne traumatycznych przeżyć, o których zdecydowała się opowiedzieć światu dopiero po wielu latach. Długo ukrywała to, co ją spotykało – molestowanie ze strony opiekunki, gwałt, który w wieku 12 lat, oraz kolejny, do którego doszło dwa lata później – i próbowała sama radzić sobie z tymi koszmarnymi doświadczeniami.